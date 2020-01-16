Sözcü yazarı Çölaşan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya çağrı: Bu adamı derhal görevden alıp o makamdan uzaklaştır

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i görevden alarak makamdan 'derhal' uzaklaştırma çağrısında bulundu. AKP döneminde haklı, haksız 100'den fazla belediye başkanının görevden alındığını hatırlatan ve "Görevden alma yetkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aittir" diyen Çölaşan, "Aksi takdirde 'Bu kafa' 2024 yılına kadar belediye başkanlığını güle oynaya sürdürecek, görevine devam edecek, aynı kafayı taşıyan yobaz kesimine örnek olacak ve yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP, Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alarak “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadelerinin kullanan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i ihraç etti. MHP Başkan Şahin hakkında soruşturma başlatarak savunmasını istemişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz konu hakkında Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerinin kullandı.

Sözcü yazarı Çölaşan, MHP'li Şahin'in ifadelerine sert bir dille tepki gösterdi. "Karşımızda iflah olması mümkün olmayan bir 'Kafa yapısı' var" diyen Çölaşan, "Bu ülkeyi yönetenler, o kafa yapısında olanlara böylesine ödün verdikçe, lâik Cumhuriyet ilkesini paspas gibi çiğnedikçe, devleti ve özellikle milli eğitimi bu dincilerin ve tarikatçıların ellerine oy uğruna teslim ettikçe, piyasaya daha nice Birol Şahin'ler çıkacaktır…" diye yazdı.

Çölaşan'ın, "Bu adam orada duramaz" başlığıyla (16 Ocak 2020) yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.