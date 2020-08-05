Sözcü yazarı Çölaşan'dan Bilim Kurulu üyelerine: Bireysel şovları bir süreliğine bırakıp başımızdakileri ciddi şekilde uyarmaya başlasınlar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs vakalarında artış olduğunu hatırlatarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine çağrıda bulundu. Çölaşan, "Bireysel şovları bir süreliğine bırakıp başımızdakileri ciddi şekilde uyarmaya başlasınlar" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Adına Bilim Kurulu denilen ve Sağlık Bakanı başkanlığında kurulan bilimsel kurulun aslında hiçbir fonksiyonu yok! Hocalarımızın bir bölümü bu görevi kendileri açısından bireysel şov malzemesi olarak kullanıyor. O işi pek sevdiler! Medyada her gün boy gösterip kendi doğrularını vurguluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Eyvallah, saygı duyuyoruz ama bu bireysel demeçlerle, bireysel şovlarla geçiştirilecek bir iş değildir. Olmaması gerekir. Örneğin 65 yaş üzerinde olan yaşlılara, bir sürü yasaklar ve kısıtlamalarla azap çektiriliyor. Hastanelerde yoğun bakım yatakları tümüyle dolu. Doktorlar başta olmak üzere bütün personel yorgun, bitkin… Hiçbirine somut çözüm yok." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bütün bu olanlar sonrasında Bilim Kurulu üyesi değerli hocalarımız acep nerede? Lütfen, kendilerinden istirham ediyorum… Bireysel demeçleri, bireysel şovları hiç değilse bir süre için bıraksınlar da, topluca harekete geçip başımızdakileri ciddi bir biçimde ve topluca uyarmaya başlasınlar. Gerekli önlemler ne ise (sert bile olsa) bir an önce alınmasını sağlasınlar" çağrısında bulundu.

Çölaşan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derseniz, iyi niyetli ve düzgün bir adama benziyor. Hiç kimseyle lâf yarışına, lâf dalaşına girmiyor. Hiç kimseyi suçlamıyor, yumuşak gidiyor. Bize bazı doğruları anlatmaya çalışıyor ama bazı önemli gerçeklerle birlikte rakamları da gizlemek zorunda kalıyor. Bu da onun ayıbı." ifadesini kullandı.

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