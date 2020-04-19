Sözcü yazarı Çölaşan’dan Bilim Kurulu üyelerine açık mektup: Üzerinizden siyasi oyunlar oynanmak isteniyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri için açık bir mektup kaleme aldı. Çölaşan, Bilim Kurulu üyelerinin üzerinden siyasi oyunlar oynanmak istendiğini öne sürdü. Çölaşan, "Bu gibi oyunların bir numaralı kuralı ahaliye sahte ‘Müjdeler (!)' verilmesini ve panik havasının yatışmasını sağlamaktır. Salgın hafifledi, bitti bitiyor, biraz dikkatli olursak bu belayı en kısa zamanda savuştururuz masallarını bize bugüne kadar okumadınız, lütfen bundan sonra da okumayın. Bunu yapmaya niyetli olanlara bilimin gücüyle engel olun." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan mektubunda, "Salgının çok ciddi boyutlarda olduğunu, açıklanan bazı rakamların palavra olduğunu bilmeyen yok. Bu işin çözümü yapay pembe tablolar çizip milleti düzmece müjdelerle uyutmak değil, sadece ve sadece akıl ve bilimdir. Siz Bilim Kurulu üyesi olan ve olmayan bütün hocalarımızın şahsında bütün sağlık çalışanlarımıza saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum sayın hocalarım." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu üyelerinin televizyona 'fazla' çıktığından yakınan Çölaşan, "Toplantılardan, ekranlardan ve gazete sayfalarından arta kalan zamanı hastalarınızın yanında, görevli olduğunuz sağlık kuruluşlarında kullanmaya çalışın. Topluma ve tıp alemine sanırım bu yolla da yardımcı olmanız mümkündür. Ekranda gerekli gereksiz sık sık görünmeler zamanla yüzünüzü eskitir, tıp dünyasında kıskançlıklar yaratır ve sözleriniz ister istemez tekrara dönüşünce değerini yitirmeye başlar." görüşünü savundu.

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