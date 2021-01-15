Sözcü yazarı Çölaşan’dan Bilim Kurulu’na: Saygın hocalarımızı ‘ekip çalışmasına’ davet etsem, acaba haddimi aşmış, ayıp etmiş olur muyum!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerini ekip çalışmasına davet etti. Çölaşan, “Ben bu saygın hocalarımızı biraz daha ‘ekip çalışmasına’ davet etsem, acaba haddimi aşmış, ayıp etmiş olur muyum!..” görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, “Zira başımızdaki büyük korona belası öyle bireysel lâflarla çözümlenecek bir husus değil. Bu gibi konular, aşı dahil alınan tüm önlemler, doğrular, yanlışlar ve aksamalar mutlaka en ciddi bir biçimde izlenmek zorundadır. Bunun başka çaresi yoktur. Aksi takdirde meydanı siyasete bırakmış olurlar… Ve sonrasında bizim canlarımız üzerinden siyasetçilerin şovu başlar." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Kurul üyesi hocalarımız endişe etmesin… Onlara güveniyoruz, onları sevdik, takdir ettik, gurur duyduk… Ancak… Hocalarımızın bireysel medyatik olma çabaları bir yere kadar tamam da, gözümüz kulağımız özellikle aşı konusunda Bilim Kurulu adına topluca yapmaları gereken bilimsel açıklamalarda olacak!" ifadesini kullandı.