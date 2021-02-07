Sözcü yazarı Çölaşan’dan Bahçeli’ye açık mektup: Her konuda kraldan fazla kralcı olmaktan biraz olsun vazgeçin de gerektiğinde AKP iktidarını da eleştirmeyi bilin

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açık mektup kaleme aldı. Çölaşan Bahçeli'ye, "Her konuda kraldan fazla kralcı olmaktan biraz olsun vazgeçin de gerektiğinde AKP iktidarını da eleştirmeyi bilin" çağrısını yaptı.

Çölaşan mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli, size burada bazen açık mektuplar yazdığım için bana kızdığınızı biliyorum. Ondan sonra başta Semih Bey olmak üzere yardımcılarınız hemen devreye girip ağır bir biçimde saldırmaya başlar, onu da biliyorum. Neyse ki o mektuplarım nedeniyle bugüne kadar fiziki saldırıya uğramadım. Selçuk Özdağ ve gazeteci arkadaşımız Orhan Uğuroğlu'nun evlerinin önünde nasıl dayak yediklerini bilmeyen mi var!" ifadesini kullandı.

Çölaşan, "Ülkemizin bir tek şahıs ve onun Saray ekibi tarafından yönetilmesi, Meclis'in bile devre dışı bırakılmış olması acaba içinize siniyor mu? Lütfen beyefendi, her konuda kraldan fazla kralcı olmaktan biraz olsun vazgeçin de gerektiğinde AKP iktidarını da eleştirmeyi bilin. (Dikkat ediniz, muhalefet yapın demiyorum!) Korkmayın, kaybedecek bir şeyiniz olduğunu sanmıyorum.Çok sayıda AKP'li yetkili bile özel sohbetlerde “Devlet Bey bizim başımıza konmuş bir devlet kuşudur. Aman onu incitmeyelim zira o bizim stepnemizdir. Siyaset tarihine böylesi bir daha gelmez” diyor.Onlar da sizi takdir ediyor, ne mutlu! -Kolay gelsin, yolunuz açık olsun! Size daha nice başarılar diler, saygılarımı sunarım beyefendi." ifadesini kullandı.