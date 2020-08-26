Sözcü yazarı Çölaşan'dan '30 Ağustos' kısıtlamalarına tepki: Ellerinden gelse tümünü iptal edecekler de sadece yasaklamakla yetiniyorlar!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kısıtlama getirmesine tepki gösterdi. Çölaşan, "Ellerinden gelse tümünü iptal edecekler de, o kadarı pek mümkün olmuyor. Sadece yasaklamakla yetiniyorlar!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Tüm ulusal bayramları unutturmaya çalışan, protokol törenlerini bile yasaklayan bir iktidarla karşı karşıyayız… 26-30 Ağustos arası her yıl Zafer Haftası olarak kutlanırdı. Bunlar ulusal kavramları unutturmak için yeni bir uygulama başlattı! Örneğin 26 Ağustos'a bu yıl da 949 yıl önceki Malazgirt savaşını oturttular ve onu kutluyorlar. Bu amaçla Van Gölü kıyısında, Ahlat'ta yeni bir saray daha yaptırdılar.Bizim Zafer Bayramı'ndan ise şimdilik ses yok!" değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Hani 23 Nisan'ı gündemden düşürmek için o tarihe Kutlu Doğum Haftası yerleştirmişlerdi ya, aynen onun gibi!Ulusal bayramlarımız zaten çok az. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ‘pandemi’ gerekçesiyle kısıtlama getirildi