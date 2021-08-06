Sözcü yazarı Çölaşan: Cumhurbaşkanı ile bazı gazeteciler arasında ‘danışıklı dövüş' yapılıyordu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı A Haber - ATV ortak yayınına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı ile bazı gazeteciler arasında ‘danışıklı dövüş' yapılıyordu. İzlerken hem Recep Bey, hem de karşısında oturan gazeteciler adına üzüldüm" yorumunu yaptı.

Çölaşan yazısında, "Ulusal bir felaketin göbeğindeyiz…Cayır cayır yanıyoruz… Ve Recep Bey çıkıyor ortaya, işin içine yine siyaset sokuyor. Bunu muhalefet yapabilir. Ancak cumhurbaşkanının konumu farklıdır. Anayasanın104. maddesi şöyle:“…Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder…” Böylesine bir ulusal afet yaşanırken bile, anayasada böyle tanımlanan cumhurbaşkanı, muhalefet partilerine bindirme yapma hakkına sahip midir?" diye sordu.

Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

Artık usandıran “Bay Kemal” edebiyatını bu ortamda bile sürdürmeye hakkı var mıdır?

"Dahası da var! Yangın bölgelerindeki belediyelerin çoğu CHP'de… İnanılır gibi değil ama Recep Bey yangınlardan onların sorumlu olduğunu iddia etti. Çok ilginç bir programdı!.. Çanak sorular soruluyordu. Cumhurbaşkanı ile bazı gazeteciler arasında ‘danışıklı dövüş' yapılıyordu. İzlerken hem Recep Bey, hem de karşısında oturan gazeteciler adına üzüldüm. Danışıklı dövüş olur ama bu kadarı olmaz be kardeşim!"