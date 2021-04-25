Sözcü yazarı Çölaşan: Bunca dolandırıcılık ve banker olayları yaşamış bir ülkeyiz, halkımız acaba hiç mi akıllanmıyor?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen kripto para alım satımı yapılan Thodex uygulamasına ilişkin olarak, “Bunca dolandırıcılık ve banker olayları yaşamış bir ülkeyiz, halkımız acaba hiç mi akıllanmıyor?” yorumunu yaptı.

Çölaşan yazısında, "Biz Türkiye olarak taa geçmiş yıllardan beri bunca dolandırıcılık ve banker olayları yaşamış bir ülkeyiz. Halkımız acaba hiç mi akıllanmıyor? Bu gibilere paraları nasıl kaptırıyor? Açıktan para kazanma hırsı bu kadar mı büyük? Ya da kabahat memleketi yönetirken bütün bu olanlara göz yumanlarda mı? Keşke bilsem, size de anlatabilsem!" düşüncesini dile getirdi.