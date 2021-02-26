Sözcü yazarı Çölaşan:  Bu Kanal İstanbul öyle sıradan bir iş değil, mahalleye kanalizasyon borusu döşemeye benzemez

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bu Kanal İstanbul öyle sıradan bir iş değil… İki araç getirip mahalleye kanalizasyon borusu döşemeye benzemez. Bu Zihni Sinir kanal porocesi bize hiçbir şey getirmeyecek ama çok şeyler götürecek." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "En başta vurgun, rant kazançları, rüşvet ve yeni yolsuzluklar… Benden söylemesi, bir başlarsın ama ötesini getiremezsin. Sonra diyar diyar gezip borç aramaya başlarsın. Bir kez daha vurgulamak zorundayım… Devlet yönetimi inatla, birileriyle inatlaşarak, ‘inadına yapacağız işte' diyerek yürümez. Yeter artık, bu kafa değişmeli" düşüncesini dile getirdi.