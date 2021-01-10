Sözcü yazarı Çölaşan:  Bu kadar pisliğe su dayanmaz ama sanırım Sayıştay'ın da suyu yavaş yavaş ısınmaya başladı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Geriye sadece Sayıştay kaldı… Bir sürü rezilliği ortaya çıkarıyor ama umursayan yok! Bu kadar pisliğe su dayanmaz ama sanırım Sayıştay'ın da suyu yavaş yavaş ısınmaya başladı" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Bari bir an önce Sayıştay'ı da kapatın, şu yükten kurtulun be kardeşim! Bu efendilerin, bizi soyanların vurgunları, yolsuzlukları tümüyle serbest olsun! Ya da o raporları hazırlayan, altına imzasını koyan Sayıştay mensuplarını kılıfına uydurup sahte evrak düzenleme ve iftira atma suçlarından yargılatın!.." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Gerçi bu kadar pisliğe su dayanmaz ama sanırım Sayıştay'ın da suyu yavaş yavaş ısınmaya başladı. Anayasal bir kurum olduğu için kapatmak biraz zordur da tek imzalı bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle yetkilerini tırpanlamak, yazılan raporları 'Gizlilik' kapsamına alıp yayın yasağı getirivermek beş dakikalık iştir. Bu da olursa şaşırmayın!" ifadesini kullandı.