Sözcü yazarı Çölaşan: Bir emir versin Ayasofya'nın adı 'Abdülhamit Han' olarak değiştirilsin!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin, "Akıl veriyor gibi olmasın ama bence şu anda yapılması gereken ilk iş, bu caminin isminden Ayasofya sözcüğünü çıkarmaktır. Yerli ve millî bir isim bulmak zorundayız. Ya da Arapça başka bir isim bulalım! Naçizane, haddim olmayarak önerim şudur: Bir emir versin, bu caminin adı örneğin 'Abdülhamit Han' olarak değiştirilsin! Yakışır valla, hem yerli olur hem de milli! Haydi dünya liderimiz, sana güveniyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Şimdi sırada bir başka 'Güzellik' olması gerekiyor. Nedir o diye soracak olursanız… Ayasofya tümüyle Hıristiyan kültüründen gelen bir isim… Hagia Sophia. Arapça değil, Farsça değil, Osmanlıca değil… Türkçe hiç değil, Rumca veya Yunanca… Bizim dilimize Ayasofya olarak yerleşmiş. Bir sözcük eğer 'Aya…' diye başlıyorsa biliniz ki Rumca ya da Yunancadır. Aya İrini, Aya Yorgi gibi. Şimdi Diyanet'in davetiyesinde yer alan ifadeye yine bakıyorum: 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'Kafam karıştı, anlayamadım. Başı Rumca, devamı Arapça… Hadiseye bu açıdan bakarsak, caminin Rumca ismi aynen duruyor! Bunu tam olarak algılamak için şu soruya yanıt bulmak gerekiyor: Bizans artığı Rumca Ayasofya sözcüğünün arkasına ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' gibi Arapça ifadeler getirmek acaba hangi akla hizmettir?" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi bunlar da ne yaptıklarını bilmiyor.Yeter ki şov olsun!.. Ayasofya olayından gelecek bir miktar oy olursa Allah bin bereket versin! Amaç Fatih'in vasiyetini yerine getirmek değil, Atatürk'e lanet okumak ve siyasi şov eşliğinde oy avcılığı yapmaktı, onu yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Size bir örnek vereyim. İstanbul'da bugünkü Yeşilköy'ün adı geçmişte Aya Stefanos (Ayastefanos) idi. Osmanlı'da ve Hıristiyan aleminde bu isim bilinir ve kullanılırdı. Sonra Cumhuriyet yönetimi bu ismi kaldırdı ve Yeşilköy yaptı. Birkaç zırıltı çıksa bile kimse bir şey diyemedi. İşte o nedenle diyorum ki Ayasofya yerine 'Yerli ve milli' bir isim bulsunlar!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "Efendim, Ayasofya ismini değiştirirsek Hıristiyan dünyası buna karşı çıkar ve kıyameti koparırmış… İstedikleri kadar karşı çıksınlar, istedikleri kadar kıyameti koparsınlar!Bizim başımızda bütün kâinatı titreten muhteşem bir dünya liderimiz var. Çıkar ortaya, vurdu mu ses getirir." ifadesini kullandı.

Çölaşan yazısında şunları kaydetti:

Gerekirse ekibinden birilerini yine elde kılıçla minbere çıkarıp hutbe okutur, komutanlara üniformalarıyla namaz kıldırır, müezzinleri minareye tırmandırır, Anıtkabir o gün “Dezenfekte olacak, ilaç sıkılıyor” bahanesiyle ziyarete kapatılır ama benim tanıdığım dünya liderimiz “Ayasofya-i Kebir” gibi anlamsız, Rumca-Arapça karışımı ifadelere yer verilmesine karşı çıkar.

Naçizane, haddim olmayarak önerim şudur: Bir emir versin, bu caminin adı örneğin “Abdülhamit Han” olarak değiştirilsin! Yakışır valla, hem yerli olur hem de milli! Haydi dünya liderimiz, sana güveniyoruz!

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