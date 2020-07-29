Sözcü yazarı Çölaşan: Bilim Kurulu üyesi hocalarımız şov tarafını çok sevdi, gerçekleri açıklamaktan kaçınıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bilim Kurulu üyesi olan değerli hocalarımız derseniz işin şov tarafını çok sevdiler. Her gün konuşuyorlar ama gerçekleri açıklamaktan kaçınıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Korona ne yazık ki Türkiye'de de yayılıyor… Ve yine ne yazık ki rakamlar halktan gizleniyor. Özellikle büyük kentlerin hastanelerinde yoğun bakım odaları tıka basa dolu. Sağlık Bakanı konuşuyor, uyarıyor, iyimser, gerçek olmasa da bazı rakamlar her gün açıklanıyor ama durum ciddi.Bilim Kurulu üyesi olan değerli hocalarımız derseniz işin şov tarafını çok sevdiler. Her gün konuşuyorlar ama gerçekleri açıklamaktan kaçınıyorlar. Bilmiyorum, belki gerçek rakamlar onlara da verilmiyor, onlardan da gizleniyordur. O zaman hiç konuşmamaları gerekmez mi?" diye sordu.

Çölaşan, "Şimdi önümüzde bu salgın açısından turizmle birlikte bizi bekleyen çok ciddi bir tehlike daha var: Kurban bayramı. Türkiye düzeyinde ve en sağlıksız koşullarda yüz binlerce kurban kesilecek. Etler yine en sağlıksız koşullarda dağıtılacak. İnsanlar birbirleriyle bayramlaşmaya gidecek. Hiçbir koruyucu önlem dikkate alınmayacak. Güvenli mesafe falan hak getire! Eller sıkılacak, eller öpülecek, herkes birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşacak. Salgın işte böyle, göz göre göre yayılacak. Geçtiğimiz şeker bayramında dört gün sokağa çıkma yasağı getirilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Şimdi ne değişti de yasak beklenmiyor… Aslında hiçbir şey değişmedi. İstedikleri kadar gizlesinler, gerçek durum budur. Tehlike geçmedi, tam tersine rakamlar artış gösterdi. Bütün dünya, adına yeni dalga denilen ikinci bir salgın furyası bekliyor." görüşünü savundu.

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