Sözcü yazarı Çölaşan: Bilim Kurulu üyelerinin ikiye bölündüğü hissediliyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri arasında bazı konularda bölündüklerini öne sürdü.

Çölaşan, "Kurul üyesi hocalarımızı artık tanıyoruz. 31 kişi… Onları her gün ekranlarda ve gazete sayfalarında izliyoruz. Bizler, onların yaptığı işleri değerlendirecek durumda elbette ki değiliz. Her biri kendi alanında otorite olan tıp hocaları… Bugüne kadar nice öğrenci yetiştiren, şimdi korona belasına karşı yapılması ve yapılmaması gerekenleri gündeme taşıyan hocalar. Bilim Kurulu bu konuları tartışadursun, aralarında Türkiye'nin genelinde olduğu gibi belli konularda fikir ayrılıkları çıkması kaçınılmazdı." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Yapılan toplantılarda, gerçekleşen tartışmalarda çok önemli bir husus ortaya çıktı. Kurulun da belli konularda (açığa vurulmasa bile) ikiye ayrıldığı hissediliyor. Yandaşlar ve yandaş olmayanlar.Her kesimde kaç kişi olduğunu bilmek, bilinse de açığa vurmak, isim vermek, yazmak ve söylemek doğal olarak mümkün değil. Üstelik bu ayrım, alınan ve alınacak önlemleri etkilemiyor. Ancak bazı hocalar bu önlemlerin doğruluğu, yanlışlığı, geciktirilmesi ya da en kısa zamanda uygulamaya sokulması konusunda fikir ayrılığına düşüyor. Sokağa çıkma yasağı konusunda görüş ayrılıkları gibi, iktidarın attığı bazı yanlış adımlar gibi… Bu fikir ayrılıkları daha sonra şu veya bu biçimde ortak noktada, ortak akılla gideriliyor. Zaten karar verme yetkisi kurulda değil. Onlar tartışıyor, öneriyor ve son karar ya Sağlık Bakanlığı, ya da Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor." ifadesini kullandı.

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