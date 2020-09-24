Sözcü yazarı Çölaşan: Bilim Kurulu üyeleri her gün ekranlara çıkmak, gazete sayfalarında yer bulup kişisel görüşlerini anlatmakla meşgul

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sessiz kalmakla eleştirdi. Çölaşan, "Adına Bilim Kurulu denilen ve Kurul'un ses versinler, yapılacak olanlara yön versinler diye oluşturulan uzman hocalar topluluğu sessiz! Herhangi bir toplu tepki veremiyorlar. Belki veriyor olsalar bile sesleri bize ulaşmıyor, arada kaynayıp gidiyor. Kurul üyesi olan değerli hocalarımız her gün ekranlara çıkmak, gazete sayfalarında yer bulup kişisel görüşlerini anlatmakla meşgul!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Şimdi bütün dünya önümüzdeki haftalarda ve aylarda çıkması korku ve endişeyle beklenen ikinci büyük salgın dalgasını tartışıyor. Bu ikinci salgının eli kulağında…Geldi gelecek, vurdu vuracak! Türkiye'de de aynı durum geçerli. Vaka sayıları ve ölümler giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Çölaşan, “Para gelsin' diye ülkemizin sınırlarını bir milyon Rus ve Ukraynalı turiste açıp virüse gel gel yapanların, merdiven altı maske üretimlerine ve sahte dezenfektanlara ses çıkarmayanların, bütün kısıtlamaları ortadan kaldıranların o zaman ne yapacağını, ne diyeceğini doğrusu çok merak ediyorum! Bu gidişle bu salgın bitmez. Yanılmayı dilerim." düşüncesini dile getirdi.

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