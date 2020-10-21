Sözcü yazarı Çölaşan: Bekir, hastalığı boyunca yalnız kalmıştı, 'dost' bildiği nice insanlar hatır sorma zahmetine bile katlanmaktan kaçınıyordu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yaşamını yitiren köşe komşusu Bekir Coşkun'un kanserle mücadele ettiği günlerde yalnız bırakıldığını yazdı.

Çölaşan, "Bekir'in aylar süren hastalık olayını baştan sona izledim… Yaşadıklarına bire bir tanık olmam elbette ki mümkün değildi ama çekmekte olduğu sıkıntıları neredeyse günü gününe ben de yaşadım. Hastalığı boyunca bir anlamda yalnız kalmıştı. Çevresinde 'Dost' bildiği nice insanlar onun hastalığını umursamıyor, unutuyor, hatır sorma zahmetine bile katlanmaktan kaçınıyordu." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Çok zor günler yaşadı, çok sıkıntılar çekti. O artık yok. Yanımdaki odası artık boş… Dünkü cenaze namazında camideki onu sevenler kalabalığını görünce 'Allah böylesini bize de nasip etsin' dedim. Namazı kılınırken, büyük alkışlarla uğurlanırken herkes ağlıyordu. Urfalı Bekir son uykusunu bugünden itibaren Urfa'da, baba memleketinde, ışıklar içinde uyuyacak.Kaçınılmaz son günün birinde geldi, hepimizi bırakıp gitti. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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