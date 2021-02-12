Sözcü yazarı Çölaşan: Bay Kemal ve Bayan Meral’i uzaya gönderelim

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşesinde ironik bir yazı kaleme alarak, "Bay Kemal ve Bayan Meral’i uzaya gönderelim. Ülkemizde sürekli sorun yaratan bu ikiliyi önce güzelce eğitir ve astronot olmalarını sağlarız." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, “İki günden bu yana epeyce düşünüyorum, aklıma bir başka Zihni Sinir porocesi üşüşüyor… Türkiye Ay'a astronot gönderirken kapsülün içine mutlaka iki kişiyi birlikte koymak bence gereklidir. Bay Kemal ve Bayan Meral. Ülkemizde sürekli sorun yaratan bu ikiliyi önce güzelce eğitir ve astronot olmalarını sağlarız. 2023 yılında fırlatılacak roketimize bunları güzelce yerleştiririz.Roketi ateşleriz. Bunlar Ay'a (veya Mars'a) ayak basana kadar sesleri çıkmaz. Dönüşleri de epeyce zaman alır. Böylece uzun süre rahat ederiz. Uzayda ikisi birden tur atar, boşlukta gezinir.” ifadesini kullandı.

Çölaşan yazısında şunları kaydetti:

"Dünyaya geri dönmeleri konusunda onlara garanti de vermeyiz. Hatta eğer mümkün olursa, eğer teknolojimiz yeterse, Kemal-Meral çiftini güneşe doğru yönlendirip buharlaşmalarını sağlarız. Soran olursa “Kusura bakmayın hesap yanlışı olmuş” deyip yakınlarından özür dileriz."