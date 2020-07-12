Sözcü yazarı Çölaşan, Ayasofya kararını yorumladı: Kesinleşmiş yargı kararları bile her an değişebilir!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Ayasofya'nın ibadete açılma kararına ilişkin, "Kesinleşmiş yargı kararları bile her an değişebilir! Demek ki iktidarlar ve yargı kadroları değişince, yargının kararları da 180 derece değişebilirmiş!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Şimdi Danıştay 10. Dairesi 86 yıllık kararnameyi iptal etti ve Ayasofya yeniden cami oldu. Böyle olacağı zaten önceden biliniyordu. Ancak bu konuda sorulması gereken bazı sorular var. Atatürk döneminde sayısı bilinmese de herhalde binlerce kararname yayınlandı. Özellikle devrimler ve uygulanması konusundaki kararnameler… Şimdi bu tabloda ortaya bazı gerçekler çıkıyor:Demek ki birileri o kararnamelerin de iptali için Danıştay'a başvuruda bulunup davalar açabilir… Ve Danıştay kabul edebilir! Peki o zaman ne olacak?" diye sordu.

Çölaşan, "Başka bir soru… Şimdi iptal edilen kararname ile ilgili olarak Danıştay'da başka davalar da açılmıştı. Onların tamamı geçmiş yıllarda reddedilmiş ve o kararlar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından onanıp kesinleşmişti. Şimdi bütün yargıda olduğu gibi Danıştay'ın da kadroları değişti.O halde ortaya çıkan sonuç şu oluyor: Kesinleşmiş yargı kararları bile her an değişebilir! Demek ki iktidarlar ve yargı kadroları değişince, yargının kararları da 180 derece değişebilirmiş! İşte biz, şu anda böyle bir 'Hukuk ortamında (!)' yaşıyoruz!" ifadesini kullandı.

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