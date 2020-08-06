Sözcü yazarı Çölaşan: Ayasofya AKP'nin harekât üssü olmaya doğru hızla ilerliyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Ayasofya AKP'nin harekât üssü olmaya doğru hızla ilerliyor. Dinci siyaset gösterisi alanına dönüşüyor. Dinden ve din sömürüsünden başka hemen hiçbir dayanağı kalmayan AKP iktidarı, işte bu yüzden bu eylemlere yol veriyor." görüşünü savundu.

Çölaşan, "O kadar ki, Afganistan hükûmeti bile Türkiye'yi uyarıyor ve ülkesinin başına bela olan İslamcı terör örgütü Taliban konusunda dikkatli olmasını istemek zorunda kalıyor. Ayasofya'yı cami yapıp açtılar… Minbere elinde kılıçla Diyanet'in başkanını çıkardılar. Adam resmen, eski Osmanlı'da padişahların yaptığı gibi kılıç kuşanmıştı… Hutbeler okudu falan filan! Millî Savunma Bakanı ile üniformalı Kuvvet Komutanları da namaza durdular!" ifadesini kullandı.

Çölaşan, "Şu olanları yüzlerimiz kızararak izlerken aklıma hep pastanede karşılaştığımız o babayiğit yüzbaşı geliyor ve kendi kendime soruyorum… '2018 yılında Suriye'de PKK ile vuruşurken bir bacağını kasığına kadar yitiren ve şimdi protez ayak-bacakla yürüyebilen özel harekât bölüğü komutanı kahraman yüzbaşım, bu olanlar konusunda acaba ne düşünüyor, ne diyor?' Sadece o da değil… Kurşun yiyen, sakat kalan öteki gazilerimiz ve binlerce şehit ailesi acaba ne diyorlar? 'Birilerine' haklarını acaba helâl ediyorlar mı?" diye sordu.

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