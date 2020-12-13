Sözcü yazarı Çölaşan: Aslında 2021 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı şimdiden belli, filler karar verecek, asgari ücretli karıncalar ezilecek!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Aslında 2021 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı şimdiden belli, filler karar verecek, asgari ücretli karıncalar ezilecek!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan yazısında, "Resmen açıklanmayan, ama kamu temsilcileri ile işveren temsilcileri arasında uzlaşmaya varılan rakam çekmecelerde duruyor. Siz bakmayın yaşanacak olan o tartışmalara… Şimdiden belli olan rakam yıl sonuna doğru resmen açıklanacak!.. Ve hepimiz, her yılın sonunda izlemek durumunda kaldığımız aynı filmi bir kez daha izlemek zorunda kalacağız. Başka bir deyişle aynı tiyatro oyunu karşımıza yeniden çıkarılacak. Filler karar verecek, asgari ücretli karıncalar ezilecek! Sonrasında hem hükümet, hem de komisyonun özel sektör temsilcileri tarafından bir açıklama yapılacak: 'Asgari ücretli çalışanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Elimizden gelen artışı verdik. Daha fazlası mümkün değildi!..' İşçi temsilcileri de konuşacak: “Bu yetersiz rakamı şiddetle protesto ediyoruz!..” Ve hiçbir şey değişmeyecek, tiyatronun perdesi bu yıl için kapanmış olacak." ifadesini kullandı.