Sözcü yazarı Çölaşan: Adı Hidayet Türkoğlu olan dopingli sporcunun, bugün yapılacak genel kurulda arkasında yine iktidarın ve sarayın desteği var

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün yapılacak Basketbol Federasyonu Genel Kurul toplantısında sürpriz olmadığı takdirde Hidayet Türkoğlu'nun seçileceğini belirterek, "Hidayet bu iktidarın has adamı. Gücünü iktidardan ve sarayın adamı olmaktan alıyor" dedi.

Hidayet Türkoğlu'nun daha önce aldığı doping cezasını hatırlatan Çölaşan, "Adı Hidayet Türkoğlu olan dopingli sporcu bugün yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday! Arkasında yine iktidarın ve sarayın desteği var. Ancak karşısında bu kez iki güçlü aday, iki milli basketbolcu yer alıyor. Erman Kunter ve Harun Erdenay. Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil ama Hidayet bu kez zorlanacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

AKP'nin spora siyaset bulaştırdığını ve bunun çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını söyleyen Çölaşan, "Bütün dünyada ‘sporun yüz karası, en yüz kızartıcı baş belası' olarak tanımlanan doping ilaçlarını kullandığını itiraf eden, ABD'de bile ceza alan Hidayet Türkoğlu ise rahat! Çünkü Recep Tayyip'in gölgesine sığınmış, yıllardan beri federasyon başkanı olarak görev yapıyor. Sağda solda konuşuyor! “Başkanlığım garanti, beni deviremezler. Erman da Harun da bana hafif gelir.” Bakalım bugün salonda neler olacak! Doping aklanacak mı!" dedi.

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