Sözcü yazarı Çölaşan: Adamlar Türkiye'yi soyup soğana çevirmişler, öğrenmek istediğiniz takdirde her şey gizli!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “Adamlar Türkiye'yi soyup soğana çevirmişler, kendi yandaşlarına en büyük kıyakları sağlamışlar ama üzerine gidip öğrenmek istediğiniz takdirde her şey gizli!” görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Türkiye'de uzun süredir tartışılan bir konu var: Sakarya'daki tank palet fabrikasının durumu… Bu fabrikamız da Katar'a satıldı… Ya da hibe edildi! Daha doğrusu, akıbeti şu anda meçhul ama kafalardaki sorular havada uçuşuyor: Ulusal savunmamızın temel taşlarından biri olan tank palet fabrikası gerçekten satıldı mı? Satıldıysa hangi koşullarda ve kaça?.. Parası geldi mi? Yoksa hırsız Katar ülkesine (diğer tesislerimiz gibi) resmen peşkeş mi çekildi? Eğer satılmadıysa, bu fabrika çalışıyor, tank ve palet üretimi yapıyor mu? Bu soruların yanıtını vatandaş kimliğimizle herhalde biz bilecek değiliz!.." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Ama bilenler, ya da bildiği varsayılan iktidar, bu konuda hep sütrenin gerisine çekilmiş, sorulan soruları bir eliyle sinek kovar gibi kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.