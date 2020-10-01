Sözcü yazarı Çölaşan: 2023 masalını iktidar medyası bile görmezden geldi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Yeni Ekonomi Programı’ sunumun iktidar medyasında bile görmezden geldiğini savundu.

Çölaşan, “Berat Bey önceki gün yeni bir ekonomik programı açıkladı! Herkes zannetti ki yeni bir şeyler söyleyecek, önümüze yeni ufuklar açacak…Hayır, yeni olan hiçbir şey yoktu. O kadar yoktu ki, dün bu yandaş gazetelerin birinci sayfalarına baktım, düşünün ki, biri dışında onlar da bu çok önemli açıklamaları görmezden gelmiş, haberi küçültüp birinci sayfalarının alt kısmında yer vermek zorunda kalmıştı. İktidar medyasının bu tavrı son derece önemli bir olaydır. Demek ki onlar da yutmamış!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "İyi de kardeşim bu krizin, yanlış politikaların ve en önemlisi beceriksizliklerin altında ezilen milyonlarca vatandaşımız var. Onları 2023 masallarıyla uyutmaya kalkışmak biraz ayıp olmuyor mu?Maliye Bakanı çevresine şöyle bir baksın. Gerekirse maskesini ve şapkasını takıp sokağa çıksın, karşılaştığı insanlara 'Ne var ne yok, işler nasıl' diye sorsun. Ama öyle bir ortamdayız ki… Berat Bey dahil hepsi çekilmişler mutlu yuvalarına, saraylarına ve köşklerine… Olup biten ve ülkenin perişan durumu onları hiç mi hiç ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın