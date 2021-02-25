Sözcü yazarı Çölaşan: 1 Mart'a sayılı günler kaldı, ne gibi kararlar alınacağını saray ve iktidar da bilmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, normalleşme adımlarının başlayacağı 1 Mart'a sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Ne gibi kararlar alınacağını henüz hiç kimse bilmiyor. İşin kötüsü, bizim Saray ve iktidar da bilmiyor." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Şimdilik Allah kerim deyip bekliyorlar.İşin en acı tarafı da zaten bu. Ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilmiyorlar. Ama elleri mahkûm, isteseler de istemeseler de çok yakında bazı önemli kararlar almak zorundalar… Bir yanda perişan duruma düşmüş esnaf ve çalışanlar. Onlara destek olacak maddi güç hükümet tarafından esirgeniyor. Memleketin kaynakları yandaşlara, israfa, yolsuzluğa ve çekilen peşkeşlere hortumlanıyor. Öbür yanda ise salgının boyutları ve toplumun sağlığı… Şunu iyi bilelim ki, alınacak kararlar bunların sadece oy hesabına göre alınacak. Ne dersek kaç oy gider, ne yaparsak kaç oy kazanırız! Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık! Ucuz hesaplar bu konuda da sürüp gidecek." ifadesini kullandı.