Sözcü yazarı Çıray yazdı: Sezgin Baran Korkmaz’ın ofisini, aracını uçağını kullanan siyasetçi

Sözcü yazarı Aytun Çıray, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 9. videosunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hemen yurt dışına gitmelisin" dediğini ileri sürdüğü ABD ve Türkiye'de aranan Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin olarak, "SBK Holding'in ofisini ve makam aracını hangi siyasetçi kullandı? Hangi siyasetçi, SBK'nın uçağına 7 kez bindi? SBK'nın maaşa bağladığı gazeteci ya da siyasi dostu var mı?" diye sordu.

Çıray, hakkında "mal varlığı değerini aklama" davası olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran'ın dava sürecine ve akabinde gelişen olaylara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Çıray, MASAK'ın 5 Kasım 2020'de SBK'yla ilgili ‘aklama suçuna yönelik bir tespit bulunamadı' değerlendirmesini yaptığını hatırlatarak, "Ve bir ‘el' harekete geçti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine SBK Holding'le ilgili el koyma kararını kaldırdı" dedi.

Çıray, "Bu arada mekanizma çok hızlıydı. 6 Kasım'da yani kararın alındığı aynı gün… Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na da gönderildi. Korkmaz ve diğer 13 şüpheli hakkındaki şirket ve kişisel banka hesaplarındaki blokaj ve tedbirlerin “ivedi kaldırılması” talimatı verildi. Soru şu: Mahkeme soruşturması süren bir dosyayla ilgili bu kararı nasıl verdi? Soruşturmaları süren diğer davalarda da böyle bir uygulama yapıldı mı?" diye sordu.

Çıray şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım'da, Sezgin Baran Korkmaz'ın ‘adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması' talebinde bulundu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de şu kararı verdi: '… Adli kontrol kararının kaldırılması talebinin kabulüne… İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihli ‘yurt dışına çıkamamak' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına…' Yani… Sezgin Baran Korkmaz artık özgürdü.

""Tarih 5 Aralık 2020… Korkmaz, İstanbul Havalimanı'ndan bir engele takılmadan Türkiye'yi terk etti. 24 gün sonra da operasyonun düğmesine basıldı. 29 Aralık günü, SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi. 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

Sonuçta…

Meselenin Sedat Peker olmadığı bir kez daha ortaya çıktı… Peker, 9'uncu videosunda Sezgin Baran Korkmaz'ın, bir iş insanıyla yaşadığı alacak-verecek krizine, İçişleri Bakanı'nın müdahale ettiğini anlattı. Peker'in iddialarına göre Korkmaz, 4 Aralık 2020'de, bakanlığa çağrıldı. Korkmaz'dan 45 milyon dolarlık alacağından vazgeçmesi istendi. Yine iddiaya göre, Sezgin Baran Korkmaz'a kendisi hakkındaki soruşturma bilgisi verildi, yurt dışına çıkması istendi.

Soru şu: SBK Holding'in ofisini ve makam aracını hangi siyasetçi kullandı? Hangi siyasetçi, SBK'nın uçağına 7 kez bindi? SBK'nın maaşa bağladığı gazeteci ya da siyasi dostu var mı?

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Sedat Peker ne demişti?

"Bodrum’da Paramount otel var, sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toplu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım."

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

Koruma daire başkanını neden yapıyor biliyor musunuz, en önemli adamların yanına adam veriyorlar, polislerini koydu. Kıbrıs'taki adam kayıt yapıyordu ya, bu da polislere yaptırdı."Ekrem'i Emniyet'ten ayırdı, İş Bankası'na soktu, emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, arsalar var ya, oraya operasyon. İş Bankası’nın yönetiminin de aynı şekilde FETÖ soruşturması var, CİMER’e bir mektup, savcılıktan bir kâğıt gösteriyorlar terörle mücadeleden. Adamın aklı çıkıyor. Adamı köle ettiler. Koskoca MASAK Başkanı’nı kendine köle yaptı, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor. Bunlar var ya FETÖ’nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı, yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmaları.

Süleyman'ı kimse alamıyor. Tayyip abiye dedim buda bunları diye, döndü bana ajan dedi. Ben kötü bir şey mi söyledim. Daha da çıkacak. Hemen kursaydınız ya soruşturma komisyonunu bütün hepsi araştırılsın Veysi, senin kayıtlar da çıkacak Veysi...Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden."

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