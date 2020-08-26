Sözcü yazarı Çiğdem Toker: Diyanet İşleri Başkanı'nın sel bölgesinde hatırlattığı tevekkülün örtmeye yetmediği alım garantisi

Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sel felaketini yaşayan Giresun’daki “Bizim için dört önemli unsur var. Bunlar da ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir” sözlerine bölgedeki HES ve YEKDEM’lerle (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması) yanıt verdi.

Toker bugünkü yazısında, “Devletin YEKDEM kapsamındaki santrallere, işletmeye geçtiği yıldan itibaren 10 yıl boyunca ABD Doları üzerinden elektrik alım garantisi sağladığını, bu garantinin HES'ler için kilovatsaat başına 7.3 sent/USD olduğunu anımsatalım. Diyanet İşleri Başkanı'nın sel bölgesindeki ziyaretinde hatırlattığı tevekkülün örtmeye yetmediği bir alım garantisidir sözünü ettiğimiz. Hepimizin vergilerinden ödenmesinden başka, canımıza, malımıza, en değerli hatıralarımızın çamurlu sel sularında kaybıyla sonuçlanan rant politikalarıdır. Yalnızca Giresun değil, ülkenin birçok köşesinde jandarmanın köylüyü darp fotoğraflarından bildiğimiz irili ufaklı santral projelerinin oturduğu sistemdir özetle. Şimdi ibret alabilirsiniz” diye yazdı.

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