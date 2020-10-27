Sözcü yazarı: Çay kendisinden, askıda ekmek Bahçeli'den, bedava yaşıyoruz valla!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, son haftalarda tartışma konusu olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyası ile Cumhurbşaknı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Açız" diyen bir esnafa verdiği, "Bu biraz bana abartılı geldi" yanıtının ardından çay dağıtmasını eleştirdi. Muratoğlu, "Çay kendisinden, askıda ekmek Bahçeli'den… Bedava yaşıyoruz valla…" dedi.

İktidara ilişkin, "Nasıl olsa ülkede yaşayanların fakirleştiğine inandıramıyoruz kendilerini… Kriz falan yok ülkede… “Var” dersen hain damgasını yapıştırırlar üstüne… Dolar arttı diyoruz, “dolarla mı maaş” alıyorsunuz diyorlar. Hayat pahalanıyor diyoruz, “Vatandaşın Mercedes'le, BMW ile işi yok” diyorlar. “Eve ekmek götüremiyoruz” cümlesine de cevap “keyif çayı iç” olacak tabii… Ne bekliyorsun ki?" eleştirilerinde bulunan Muatoğlu, devamında ise şunları kaydetti:

Sen çıkıp da geçim sıkıntını belirtmek için “eve ekmek götüremiyorum” diye mecaz yaparsan abartılı gelmesi çok normal… Ülkenin en büyük sarayında yaşayan birisi gidip de senin mecazından mı anlar? Al sana çay!

Sadece yemek yiyip, çay içip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya? Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba!

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