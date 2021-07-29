Sözcü yazarı Cansen: Yurt dışına 300 milyar dolar kaçırıldığı iddiası doğru değil; öyle olsa Türkiye cari fazla verdi demektir

Sözcü yazarı Ege Cansen, bugünkü yazısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşçuoğlu'nun "Türkiye'de para kazanan, parasını ülkede tutmuyor. Bir araştırmaya göre 2016-2019 arasında en az 300 milyar dolar yurtdışına kaçtı. Bazı iş insanları bu rakamın 500 milyar doların altında olmadığını söylüyor" iddialarına ilişkin olarak Kuşçuoğlu için "hükümeti yererken övdüğünü" yazdı.

Cansen yazısında şunları kaydetti:

"2016-2019 yılları arasında (2016 dahil, 2019 hariç) resmi kayıtlara göre, 3 yılda Türkiye 90 milyar dolar cari açık vermiştir. İddiaya göre yurt içinde iş yaparak servet kazanan Türk vatandaşları, aynı 3 yıl içinde yurtdışına 300 (hatta 500) milyar dolar servet çıkarmıştır. Eğer zenginlerimiz yılda 100 milyar dolardan fazla parayı kayıt dışı olarak yurtdışına çıkardıysa, aynı dönemde Türkiye ekonomisi gerçekte, 210 (300 eksi 90) hatta 410 (500 eksi 90) milyar dolar 'cari fazla' verdi demektir.

Bu süper bir performanstır. Yurtdışına transfer edilen servetlerin bir kısmı 'kayıt içi' olsa bile, yine de Türk ekonomisinin döviz kazanan mal ve hizmet üretimi resmi rakamların çok üstünde demektir. '300 milyar dolar yurtdışına çıktı' tezi doğruysa Sayın Bülent Kuşoğlu'nun ifadesinde yer alan 'Yurtdışından alınan pahalı dövizli borçlar, getirisi döviz cinsinden olan yatırımlara tahsis edilmedi' iddiası doğru değildir. Öyle olmuş olsaydı, yurtdışına transfer edilecek 300 milyar dolar bulunamazdı."

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