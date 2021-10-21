Sözcü yazarı Cansen: Türkiye'de cari açıksız büyüme modelini gerçekleştirecek vizyon ve siyasi irade yok

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen Türkiye'de uygulanan “enflasyonu düşük, büyümeyi yüksek” tutmak için uygulanan "dış borca dayalı iç denge" politikasının devalüasyon krizlerine sebep olduğunu ancak bundan vazgeçilmediğini söyleyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Bana sorarsanız bundan sonra da geçilmeyecektir. Çünkü, cari açıksız büyüme modeli günün sonunda 'kalıcı fiyat istikrarı ve istikrarlı büyüme' sağlayacak olsa da, ülkemizde bunu gerçekleştirecek bir iktisadi vizyon ve siyasi irade yoktur. Dünyada 'kur savaşları' diye bir olgu varken, iktisatçılarımız 'rekabetçi kur diye bir şey yoktur' diyor. Reis de ümidini 'inadına yapacağı kanalın yaratacağı arsa rantını dövize dönüştürmeye' bağlamış durumda."