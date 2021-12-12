Sözcü yazarı Cansen: Hükümet hem 'hiç bir vatandaşımı enflasyona ezdirmeyeceğim' hem de 'kamu yatırımlarına devam edeceğim' derse enflasyon zıvanadan çıkar

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, enflasyonun kontrolden çıkma risklerini köşesinde aktardı. Cansen hükümetin uyguladığı "yüksek kur, yüksek ithalat ve düşük cari açık" politikasının enflasyonu düşürmede teorik olarak mümkün olduğunu ifade ederken, enflasyonun kontrolden çıkabileceği konusunda şu uyarıyı yaptı:

" Fiyatlar ve gelirler dövize endekslenirse. Nokta. Gerek döviz, gerekse diğer mal ve hizmet fiyatlarının 'nispi' (relative) artması, arz-talep eşitsizliğine karşı ekonominin otomatik düzeltme (self correcting mechanism) tepkimesidir. Bu kabil fiyat artışları, ne kadar genel olursa olsun, enflasyon değildir.

Ancak herkes doları emsal gösterip kendi gelirinin de aynı oranda artmasını isterse yüksek enflasyonun psikolojik ortamı oluşur. Ortamın oluşması önemlidir ama tek başına yüksek enflasyon yaratmaz. İşin içine hükümet girip, hem 'hiç bir vatandaşımı enflasyona ezdirmeyeceğim' hem de 'kamu harcamalarına ve yatırımlarına tam gaz devam edeceğim' derse, enflasyon zıvanadan çıkar."

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