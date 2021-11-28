Sözcü yazarı Cansen: Fiyat artışlarına karşı gelir desteği sağlanmalı

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, önümüzdeki aylarda yaşanacak fiyat artışlarının dar ve orta gelirli vatandaşların gelir artışından daha fazla olacağını ifade etti. Cansen bu durumda ya fiyatların baskılanacağını ya da gelir desteği sağlanabileceğini aktardı.

Cansen fiyatları baskılamanın yanlış olduğunu bunun "haksız rekabete" yol açabileceğini belirterek "Bu tür uygulamalar, üretimden tüketime kadar uzanan tedarik zincirinde kopma veya duraklamalara sebep olur. Haksız rekabet yaratır. Üreticilerin şevkini kırar. İleriye dönük yatırım ve üretim planlarını bozar. Arz noksanı ve dolayısıyla ek pahalılık yaratır." dedi.

Cansen doğru olanın gelir desteği sağlamak olduğunu ifade ederek yazısında " Devletin yapacağı bu 'gelir desteği' için yeterli kaynak vardır. Yükselen döviz fiyatları dolaylı vergi tahsilatını artıracağı gibi enflasyon da efektif gelir vergisi oranlarını yükseltecektir. Pek tabii bu projenin başarılı olması için AKP'nin de 'itibar için israftan, gösteriş için yatırımdan' vazgeçmesi önkoşuldur." ifadelerini kullandı.