Sözcü yazarı Cansen: Faiz artışı dövizi ve enflasyonu düşürür ama bu saadet zinciri 'sürdürülemez'

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, faiz artışının enflasyonu durdurmada "sürdürülemez" olduğunu ifade etti. Cansen, çift paralı ülkelerde "Çift paralı ülkelerde ülkenin birinci parası (TL) ile enflasyon arasında ikinci bir para (dolar) vardır. Dolayısıyla faiz artışı önce döviz fiyatını etkiler. TL'nin reel getirisi yüksek olunca ülkeye sıcak döviz girer. Sıcak döviz, hem piyasadaki “para miktarını” genişletir, hem de döviz fiyatını düşürür." dedi.

Cansen yazısının devamında şunları kaydetti:

"Bu sayede döviz kredisiyle yatırım yapan firmaların finansman maliyeti sıfıra, hatta eksiye düşer. Büyüme hızlanır, işsizlik düşer, üstelik halkın harcanabilir geliri artar. Tek paralı ülkelerde enflasyonla mücadelede, faizin yükselmesi yani 'döndüren' dişlinin saat istikametinde dönmesi, 'döndürülen' dişliyi, yani enflasyonu ters yönde hareket ettirir, yani düşürür. Türkiye gibi çift paralı ülkelerde artan faiz 'döndüren dişli', ara dişliyi (döviz fiyatını) ters yöne çevirir, yani dövizi bollaştırarak ucuzlatır. Döviz fiyatı düşünce (döviz enflasyonun çıpası olduğundan) enflasyon yavaşlar hatta durur. Devri saadet başlar. Ancak bu saadet zincirinin ufak bir kusuru vardır. O da 'sürdürülemez' olmasıdır."

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