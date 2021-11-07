Sözcü yazarı Cansen: 'Eski borcu yeni borçla öde, sıkışırsan hiç ödeme' diyen yüzsüz iş insanı tavrını niçin savunuyorsunuz? 

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, "lisanslı, master'lı, doktoralı doçent ve profesör unvanlı iktisatçılarımız, döviz fiyatının 'cari açık yüzünden arttığını' bir türlü kabul etmiyor" dedi. Cansen, söz konusu ekonomistlere " Cari açık, 'dövizin arzının düşük, talebinin yüksek' olması değil midir? Bir malın arzı az, talebi çoksa, onun fiyatı artmaz mı? " diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Bu 'Eski borcu yeni borçla öde, sıkışırsan hiç ödeme' diyen yüzsüz iş insanı tavrını, Allah aşkına niçin savunuyorsunuz?

Cumhuriyetin 'tam bağımsızlık' ülküsü böyle mi gerçekleşecek? Lafı ezmeyin! 'Ülkede demokrasi yok, insan hakları ihlal ediliyor, gericilik aldı başını gitti (ki bunların hepsi doğrudur), bunun için döviz fiyatları artıyor' demeyin. Çin'de ve Suudi Arabistan'da dedikleriniz var mı da, orada döviz fiyatları artmıyor? Sizler önce iktisatçısınız. Toplum bugün sizden öncelikle iktisadi analiz bekliyor. Siyasi ve sosyal tercihlerinizi de sırası geldikçe açıklarsınız."