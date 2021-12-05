Sözcü yazarı Cansen: Eksi reel faizle kredi kullanarak elde edilen kazanç haram değil midir?

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz haramdır" sözlerine atıfta bulunarak Cansen, "Enflasyonun yüzde 20 (yoksa yüzde 50 mi?) olduğu bir yılda TL mevduata veya tahvile yüzde 16 faiz ödeniyorsa, yatırılan para 'mutlak anlamda' azalıyordur. Paranın nominal olarak artması 'riba' (faiz) değildir. Çünkü faizi ile birlikte ele geçen parayla şimdi daha az meta alınmaktadır" dedi.

Cansen "Ribasız yani eksi reel faizle kredi kullanarak elde edilen kazanç haram değil midir? Gariban tasarruf sahibinin birikiminin reel olarak azalması reva-ı hak mı? " diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Aldığı krediyle mal ve mülk edinen kişi veya firmaların varlıklarının değeri artarken, ona banka üzerinden borç verenlerin yani TL ile birikimlerini çoğaltabileceğini düşünen 'iyi niyetli' tasarruf sahiplerinin bu işlemden zararlı çıkması haksızlık değil mi? Böylesi bir haksızlığı hiçbir kutsal kitap emretmiş olamaz"