Sözcü yazarı Cansen: Çimento ihracatına kısıtlama getirilsin diyen müteahhitler, yabancıların konut satın almaları yasaklansın önerisine nasıl bakar?

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, müteahhitlerin artan çimento fiyatlarına karşı iş bırakmasını köşesinde değerlendirdi. Cansen serbest piyasa ekonomisinin "kendini düzeltme" özelliğinin devreden çıkarılırsa sistemin doğru çalışmayacağını ve ülke ekonomisinin esas o zaman krize sürükleneceğini söyleyerek yazısında şöyle dedi:

"Bugün yükselen çimento fiyatlarını baskılamak için devletten çimento ihracatına kısıtlama getirilmesini talep eden müteahhitler, yarın gayrimenkul fiyatları yabancı yatırımcılar yüzünden artıyor, devlet yabancıların konut veya işyeri satın almalarına EK kısıtlama koysun hatta yasaklasın gibi bir öneriye nasıl bakar acaba?

Fiyatları çok arttığından dolayı vatandaşlar konut alamıyor; devlet konut fiyatlarına, kirada olduğu gibi bir artış sınırlaması getirsin önerisine 'çimento ihracının kısıtlanmasını isteyen müteahhitler' ne der? Birkaç başka soru: İhracatı kısıtlanınca, çimentonun fiyat artışı durursa, müteahhitler, ürettikleri konut veya işyerlerinin satış fiyatlarını düşürmeyi kabul eder mi? Bu konuda şemsiye örgütleri İMKON bir söz verebilir mi? Sözünü yerine getirebilir mi? Bunun yasal bir dayanağı var mı? İnşa ettiği konutun satış fiyatını aşırı (?) artıran müteahhit hakkında dava açılabilir mi?"