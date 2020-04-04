Sözcü yazarı: Bazı gerçekleri sakladıkları kanısındayım

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'e hazırlıksız yakalandığını söyleyerek hükûmete eleştirilerde bulundu. "Salgının kapıya dayandığını bildikleri halde, gerçekleri toplumdan gizlediler" diyen Çöalşan, "Şimdi artık (yine kuşkulu olmakla birlikte) açıklıyorlar. Ancak şimdi bile bazı gerçekleri sakladıkları kanısındayım" görüşünü ifade etti.

Salgın hastanesi ilan edilen hastanelerde tanı kitlerinin yetersizliğinden bahseden Çölaşan, şunları kaydetti:

"Hastane yönetimi günler öncesinden ona göre hazırlandı, yoğun bakım odalarını, yatakları, malzemeyi ve personelini örgütledi. Korona hastaları başvuruda bulunmaya başladı ama hepsine verilen yanıt aynı idi: 'Gerekli kit'ler ne yazık ki bize henüz verilmedi. Yapacak bir şeyimiz yok.' Bu anlattığım olay iki gün önce yaşandı ve benim de bazılarını tanıdığım aileler mecburen geri çevrildi. Onları ambulanslarla başka hastanelere taşımak zorunda kaldılar. Sonrasını bilemiyorum!"

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