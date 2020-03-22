Sözcü yazarı: Bakalım AKP iktidarı sosyalist mi olacak?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomide durgunluğun içine girildiğini belirtti. Doğru, dünyanın dört bir yanında ekonomik sıkıntı nedeniyle 'Yetiş devlet baba' çağrılarının olduğunu dile getiren Doğru, "Gücünü piyasa ekonomisinin içine 'ahbap- çavuş- yandaş müteahhit kayırmacılığını yerleştirmekten alan' AKP iktidarı şimdi ne yapacak?" diye sordu.

Doğru, "ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda ve ülkemiz Türkiye son salgın sonrası büyük bir durgunluğun içine girdiler. Şu ana kadar; 'Düzensizlik doğmuşsa, bunalım başlamışsa bırakın piyasa güçlerine o düzeltir' diyen olmadı, her ağzını açan (sanayiciler-tüccarlar- fabrika sahipleri dahil) 'Yetiş Devlet Baba!' çağırısı yapıyor." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Serbest piyasa! Geri çekiliyor. Devlet Baba! Öne geçiyor. 'Yetiş devlet baba' aslında 'merkezi Planlama' ya geri dönmek. Bunun bir adım ötesi de sosyalist olmak! Gücünü piyasa ekonomisinin içine 'ahbap- çavuş- yandaş müteahhit kayırmacılığını yerleştirmekten alan' AKP iktidarı şimdi ne yapacak? Göreceğiz. Sosyalist mi olacak? Yoksa Atatürk ile İnönü'nün kurduğu Sümerbank modeline mi dönecek? Sümerbank modeli ilk Devlet Planlama ve sanayicilikle bankacılığı en verimli şekilde buluşturan bunalım çözme işleviydi. Piyasacılar Sümerbank'ı 'devlet bez mi üretir' diyerek özele sattılar. Kapandı gitti." ifadesini kullandı.

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