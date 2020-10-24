Sözcü yazarı Aytunç Erkin: Neden Enver Altaylı'nın iktidarla olan ilişkisi sorgulanmıyor?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Ağustos 2017'de FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın iktidar ile olan ilişkisinin sorgulanması gerektiğini yazdı.

Enver Altaylı'nın polis ve savcılıklara 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin verdiği bilgiyi anımsatan Erkin, Altaylı'nın 15 Temmuz günü öncesinde Süleyman Sazak ve Furkan Torlak'la görüştüğüne dikkati çekti. Altaylı'nın darbe gecesi Mücahit Arslan'ı aradığını da ifade eden Erkin, "Kim bu Mücahit Arslan? AKP Ankara Milletvekili ve iktidarın en önemli isimlerinden… Kim bu Furkan Torlak? AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in danışmanı" dedi. Erkin sözlerinin devamında da, "Neden Enver Altaylı'nın İyi Parti ve CHP ilişkisi gündemde? İktidarla olan ilişkisi sorgulanmıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

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