Sözcü yazarı Aytunç Erkin: Kim bu Şaban Kayıkçı?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, hakkında kara para aklama iddiası bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın el koyduğu belirtilen Paramount Otel’in Duja Otel grubuna dahil olarak isminin Be Premium şeklinde değiştirildiğine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Otelin yeni sahibi ise Şaban Kayıkçı isimli bir işadamı. Kim bu Şaban Kayıkçı?” diye sordu.

Erkin, Odatv'de Sami Menteş'in haberini kaynak gösterdiği yazısında, şunları kaydetti:

“Bodrum Paramount Otel'in yakınında bulunan Kervansaray Otel, Bodrum'un önemli turizm tesislerinden biriydi. Kervansaray Oteli'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, otelin 4 Ağustos 2015 tarihinde 10 yıllığına kiraya verildiği açıklanmıştı. Yıllık ise 1 milyon 8 bin dolar kira bedeli alınacağı belirtilmişti. Turizm dünyasında kira anlaşması tartışılırken, SBK planını devreye sokmuştu. Bodrum Kervansaray Oteli'ne ödeyemediği borçlarından dolayı haciz konulmuştu. Oteli, değerinin neredeyse yarı fiyatı olan 47 milyon TL'ye alan Mega Varlık şirketiydi. Şirketin sahibi ise Jacob Ortell Kingston'du. Yani ABD'de FBI'nın soruşturduğu, Korkmaz'ın da ilişkide olduğu kişilerden biri… İddiaya göre, Mega Varlık, otel yönetimine borç vermiş, daha sonra da temlik alacaklısı olarak, oteli yarı fiyatına almıştı. Sezgin Baran Korkmaz, Mega Varlık üzerinden kiraladığı otelin sahibi olmuştu. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra, 463 odalı otelin yeni sahibi Mega Varlık, 2018'de otelin satışı için bir dizi görüşmeler yürütmeye başlamıştı. Dev otel Diyarbakırlı olan, farklı sektörlerde faaliyet yürüten Şaban Kayıkçı'ya 30 milyon Euro'ya (o dönemli kurla 225 milyon TL) satılmıştı. Kısa zamanda gerçekleşen iki satış işleminin arasındaki fark ise yaklaşık 180 milyon TL olmuştu. Yeni patron Şaban Kayıkçı ise otelin adını Duja olarak değiştirmişti.

SORU ŞU: Kim bu Şaban Kayıkçı?”

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