Sözcü yazarı Aytunç Erkin: HDP’de liberaller atağa geçti

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısının “HDP’de liberaller atağa geçti” başlıklı bölümünde, “Erdoğan adım atarsa tabii ki AKP ile tekrar uzlaşırız” ifadesini hatırlattığı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun için “Radikal, Taraf gibi gazetelerde ‘solculuk' yaptı! ‘Askeri vesayete karşı diğer ‘yoldaşları' gibi savaştı! Bugün HDP İstanbul Milletvekili…” nitelemelerini yaptı.

Erkin, devamında şunları kaydetti:

Önceki gün Fetullahçılara yakınlığıyla bilinen Kronos Haber isimli sitenin sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, görüşmede Biden'ın Erdoğan'a “Demokrasiye yönelik adımlar atarsanız size destek veririz” dediğine dair duyumlar aldıklarını belirtip AKP ile yeniden bir “çözüm süreci” başlatılırsa HDP olarak iktidarla uzlaşabileceklerini söyledi. Katırcıoğlu'nun cümlesi kelimesi kelimesine şöyle: “… (Erdoğan) Çözüm konusunda bir adım atmayı düşünürse tabii ki konuşuruz. Ben bunun doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Kürt sorunu sadece Kürt sorunu değil. Türkiye'nin hem eksik demokrasisinin sorunu hem de ekonomik bir sorun. Kürt sorununu çözen bir Türkiye ekonomik sorunlarını da çözebilir.” Kimlik temelli siyaset yapan HDP'nin liberal kanadı bu çıkışı yaptı.

“Bu röportajın öncesi var” diyen Erkin, şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden'la görüşme yapacağı tarihten beş gün önce… PKK'lı Murat Karayılan, Kürtçe yayın yapan Sterk TV'nin yayımlanan özel programında dikkat çeken iddialarda bulundu. Erdoğan'ın kendilerine birkaç ay önce ‘aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini' ileri süren Karayılan, “Türkiye içinde ateşkes ilan edilmesi karşılığında, PKK'nin Türkiye sınırları dışındaki varlığına karışmama taahhüdünde bulunduğunu” ifade etti. Karayılan ‘gizli bir bilgi paylaştığını' iddia ederek şunları söyledi: “Başka bir şey daha var ve bu gerçekten gizli bir şeydi. Şimdiye kadar Mesud'u (Barzani) görürsem onunla paylaşırım ya da KDP yetkilileri ile görüşürsem söylerim, diyordum. Ancak şimdi bunu Kürt halkının ve kamuoyu önünde paylaşıyorum. Birkaç ay önce Türk devleti bazı dostlar vasıtasıyla, hatta Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bize bilgi göndererek, ‘Türkiye'nin içinde ya da Kuzey Kürdistan'da ateşkes ilan edin, o zaman biz de Kürdistan'ın diğer parçalarında yapacağınız hiçbir şeye müdahil olmayız' dediler. Yani ateşkes ilan edin, işte KDP ile bir ihtilafınız var gidip onlarla savaşın…”

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