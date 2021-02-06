Sözcü yazarı Aytunç Erkin: Darbe girişiminin arkasında Boğaziçi yok ABD var!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “15 Temmuz'un arkasında FETÖ” var açıklamasına verdiği yanıtı değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Sonuç: Darbe girişiminin arkasında Boğaziçi yok ABD var!” ifadesini kullandı.

Price’ın, “ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır” açıklamasına karşın “Aklımızla alay ediyorlar” diyen Erkin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Terörizm 2017 Ülkeler Raporu”nu gündeme getirdi. Erkin, raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “din adamı” ifadesi kullanıldığını hatırlattı.

Erkin yazısının sonunda, “Tuğgeneralliğe ve hatta Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na kadar terfi ettirilen o FETÖ'cüyü son ana kadar kimin koruyup kolladığı açıklık kazandı mı? Salı günü yazacağım!” dedi.

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