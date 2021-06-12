Sözcü yazarı Aytunç Erkin: Bugün iktidar da muhalefet de mafya sistemiyle hesaplaşmalı!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun Napoli’deki çöp krizi nedeniyle yaptığı konuşmada mafyanın birçok trafiği yönettiğini açıkladığını hatırlattığı bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son haftalarda ülke gündemini meşgul eden iddialarına dikkati çekti.

İtalya İçişleri Bakanı ı Annamaria Cancellieri’nin Reggio Calabria vilayetinin yerel yönetimine, bölgedeki hakim mafya örgütü “N'drangheta”nın sızmaya çalıştığını, bunu önlemek için Belediye Başkanı Demetrio Arena ve 30 belediye meclisi üyesinin daha görevden uzaklaştırıldığını açıklamasını hatırlatan Erkin, şunları kaydetti:

“Bugün iktidar da muhalefet de mafya sistemiyle hesaplaşmalı! Özellikle iktidar… Çünkü… Bu bir sistem ve sistem, Sedat Peker'i, Sezgin Baran Korkmaz'ı ya da Fetullah Gülen'i üretiyor! Yarın… Başka suç örgütü liderlerinin konuşmayacağından kim emin olabilir?”

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