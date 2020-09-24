Sözcü yazarı: AK Parti'nin Esad'a karşı savaşan İslamcılara sempati ile yaklaşması, Selefilerin Türk toplumu nezdinde meşruiyet kazanmasına olanak sağladı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Selefilik meselesinin itikat değil millî güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Selefilik, Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'de kitleselleşti.AK Parti'nin Esad'a karşı savaşan İslamcılara sempati ile yaklaşması, Selefilerin Türk toplumu nezdinde meşruiyet kazanmasına olanak sağladı" görüşünü savundu.

Saymaz, "Selefilik, Kuran'daki buyruk ve yasaklara, Hazreti Muhammed'in söz (hadis) ve davranışlarına (sünnet) göre bir toplum ve devlet düzenini kurmak istiyor. Oy ve vergi vermiyor, askere gitmiyor, çocukları okula göndermiyorlar. Diyanet'e bağlı camilere gitmiyor, kendi mescitlerinde namazlarını kılıyorlar. Tarikat ve cemaatlerin putperestlik olduğunu savunuyorlar. Mezar ziyaretlerini ve türbeleri küfür sayıyorlar." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

IŞİD ve El Kaide'nin hilafet devleti çağrısı, yani “dünyadaki cennet” düşü on binlerce Müslümanı etkiledi. Türkiye'de var olan Hizbullah ve Vasat gibi yasadışı İslamcı örgütler ile tarikat ve cemaatlerin tabanı bu cazibeye kayıtsız kalamadı. AK Parti'nin Esad'a karşı savaşan İslamcılara sempati ile yaklaşması, Selefilerin Türk toplumu nezdinde meşruiyet kazanmasına olanak sağladı.

Türkiye – Suriye sınırının delik deşik olması Selefilerin halkla temas kurmasını kolaylaştırdı.

Türkiye'de radikal selefi kitle 10 bin-20 bine çıktı.

Bakın, MİT raporunda ne diyor:

“Türkiye'den çatışma bölgelerine giden radikal unsurların sayısının neredeyse Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün seviyelerinde olması ve radikal vasatı oluşturan 10 bin-20 bin civarında kişinin bulunması, ülkemiz açısından bir tehdit niteliği taşımaktadır.”

MİT raporuna göre Selefiler yorum ve inanç farkından ötürü birbirlerini tekfir ettiği, yani kafir saydıkları için ayrışıyor ve ortak hareket edemiyor. Bu yüzden Türk Selefiler 27 şehirde cemaatler halinde etkinlik gösteriyor. Bazıları El Kaide'ye, bazıları IŞİD'e yakın… Dernekleri, mescitleri ve kitapevleri bulunuyor. Etkili tele-vaizlerin etrafında toplanıyorlar. İnterneti etkin şekilde kullanıyorlar.-En bilinenleri ise Iraklı Abdullah Yolcu, “Ebu Hanzala” diye anılan Halis Bayuncuk ve Murat Gezenler… Bayuncuk Grubu'nun İstanbul ve Ankara'da yasadışı ilkokulları bile var!

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