Sözcü yazarı: 2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Edirne F Tipi Cezaevi’ndew tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li Garo Paylan’ın açıklamalarını hatırlattığı yazısında, “2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak!” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın 14 Haziran 2021’de Poltikyol’a verdiği röportajda kullandığı, “Hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin” sözleri ile HDP'li Paylan’ın katıldığı bir canlı yayında ifade ettiği, “Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder” sözünü hatırlatan Erkin, şöyle yazdı:

Demek ki… 2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak! O zaman Ayhan Bilgen'in yolculuğu daha da önemli değil mi?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.