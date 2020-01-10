Sözcü yazarı: 15 Temmuz gecesi AA’nın Akar haberini başka kuruluş yapsaydı başına ne gelirdi?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Anadolu Ajansı’nın 15 Temmuz’da dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ilişkin yayınladığı habere dikkati çekerek, “Erdoğan daha halkı sokağa çağırmamışken Akar haberinin yapılmasını kim/kimler istedi?” sorusunu sordu.

Erkin, Anadolu Ajansı'nın 23.02'de gözaltına alınan Hulusi Akar'ın 'rehin alındığı'na dair haberin 23.30'da 'güvenilir kaynaklara' dayandırılarak servis edildiğini anımsattı.

Erkin, “FETÖ'cü kalkışma olduğu ortadayken… Cumhurbaşkanı Erdoğan daha halkı sokağa çağırmamışken… Genelkurmay Başkanı Akar'ın ‘rehin' alındığını abonelerine geçmek kimin fikriydi? Bunun halkta korku yaratacağı ya da darbe girişiminde bulunanlara ‘moral destek' olacağı düşünülemedi mi?” İfadesini kullandı.

Erkin yazısında şunları kaydetti:

NATO destekli darbe girişimi başlamış, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından açıklama yapılmamış… Devletin medya kuruluşu olsanız şu başlıkta bir haber geçer misiniz: “Güvenilir kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın askeri kalkışmada bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığını bildirdi.”

Haber aynen böyle…

Bu cümleler, 15 Temmuz 2016'da, saat 23.30.48'te, Anadolu Ajansı'nın (AA) haber metninde yer alıyordu! Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının gözaltına alındığı saat 23.02'ydi…

Bilgi, AA'ya ulaşmıştı!

Haberin başlığı da şöyleydi: “flaş! Güvenilir kaynaklar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın aske (AA)…” O gece AA'nın ‘güvenilir kaynakları' kimlerdi?

Ajans kime güveniyordu?

Hemen hatırlatayım…

15 Temmuz 23.02 civarında… Başbakan Binali Yıldırım NTV'ye telefonla bağlandı, “Emir komuta zinciri olmadan asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eyleminin söz konusu olduğunu” belirtti. “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi…

FETÖ'cü kalkışma olduğu ortadayken… Cumhurbaşkanı Erdoğan daha halkı sokağa çağırmamışken… Genelkurmay Başkanı Akar'ın ‘rehin' alındığını abonelerine geçmek kimin fikriydi? Bunun halkta korku yaratacağı ya da darbe girişiminde bulunanlara ‘moral destek' olacağı düşünülemedi mi?

Hulusi Akar haberi ‘bir teslim olun' haberi miydi?

Aklın almadığı şu:

AA, neden Akar'ın ‘rehin' alındığını ‘flaş' geçti!

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