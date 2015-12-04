Büyükanıt, 'e-muhtıra' için evinde ifade verdi: Darbe kastım yoktu

2007'de Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde "e-muhtıra"yı bizzat kaleme aldığını söyleyen Yaşar Büyükanıt Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sağlık sorunları nedeniyle ifadesi, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Fenerbahçe Orduevi'ndeki ikametinde alınan Büyükanıt, suçlamaları reddetti. Büyükanıt'ın savunmasında yaptıklarının hukuka uygun olduğunu savunduğu ve darbe kastının olmadığını kaydettiği belirtildi.

2007'de Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Yaşar Büyükanıt, 27 Nisan'da Abdullah Gül'ün 367 oy aldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminden saatler sonra TSK'nın internet sitesi üzerinden bir "e-muhtıra" yayımlamıştı. Yaşar Büyükanıt, "Bizzat kaleme aldım" dediği muhtırada, "Cumhuriyet rejimine özde değil sözde bağlı Cumhurbaşkanı" vurgusu yapmıştı.

"'27 Nisan e-muhtırasına' ilişkin soruşturma kapsamında..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Selda Binboğa Kurtuluş tarafından yürütülen "27 Nisan e-muhtırasına" ilişkin soruşturması kapsamında eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na yazı yazan savcı Büyükanıt'ın ikamet adresinin Anadolu Yakası'nda olması gerekçesiyle talimat evrakı gönderdi.

5 Aralık tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen yazıda, soruşturma kapsamında kapsamında eski Genelkurmay Başkanı emekli emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması istenerek Büyükanıt'a sorulması istenen sorular gönderildi.

Suçlamaları reddetti

Bunun üzerine Talimat Bürosu'nda görevli Savcı Seyit Peker, Yaşar Büyükanıt'ın ifadesinin alınmabilmesi için avukatı ile irtibata geçti. Büyükanıt'ın avukatının sağlık durumunun yerinde olmadığını ve adliyeye gelerek ifade vermesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı Peker, Büyükanıt'ın İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Fenerbahçe Orduevi'nde giderek ikametinde ifadesini aldı.

Yaşar Büyükanıt'ın ifade alma işlemi sırasında 2 sayfalık yazılı savunma verdiği, savunmasında da suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenilirken Büyükanıt'ın yazılı savunması UYAP'a işlenerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın internet sitesinde 27 Nisan 2007'de yayımlanan e-muhtıraya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

"Anayasal düzeni ve TSK'yı koruma hassasiyeti"

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre, Büyükanıt'ın, 2 sayfalık yazılı savunmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde 27 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan e-muhtırayı, Anayasa ve TSK'nın görevlerine ilişkin yasaları dayanak göstererek savunduğu ifade edildi. Büyükanıt'ın savunmasında yaptıklarının hukuka uygun olduğunu savunduğu ve darbe kastının olmadığını kaydettiği belirtildi.

Yapılan işlemin Anayasal düzeni ve TSK'yı koruma hassasiyetiyle yapıldığını söyleyen Büyükanıt'ın, Anayasal düzeni değiştirmek gibi bir kastının olmadığını, devleti koruma amacı güttüğünü söylediği ifade edildi. Büyükanıt'ın ayrıca, yönetimi değiştirme ve suç kastının bulunmadığını da kaydettiği öğrenildi.

'E-muhtıra'da hangi ifadeler yer alıyordu?

E-muhtıra olarak bilinen metinde şu ifadelere yer verilmişti: