Darbe soruşturması kapsamında YARSAV da kapatıldı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında kapatıldı.

OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname’de darbe soruşturması kapsamında 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Kapatılan dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; YARSAV Başkanı ve Sayıştay Hakimi Murat Arslan ilk açıklamayı Sozcu.com.tr’ye yaptı. Arslan, “Sayıştay’daki görevimden açığa alındım. Şu anda YARSAV üyesi arkadaşlarla toplantı halindeyiz. Toplantı bitince bir açıklama yapacağız” dedi.

Murat Arslan, YARSAV başkanlığını Emine Ülker Tarhan’dan devralıp kurumun üçüncü başkanı olmuştu. Ömer Faruk Eminağaoğlu ise YARSAV kurucu başkanlığını yapmıştı.

2 bin 745 hâkim açığa alındı

Darbe girşiminin ardından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 'paralel yapı' üyesi olduğu iddia edilen üyeleri için acil toplanma kararı almış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verilmişti.

HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hâkimi açığa aldı.