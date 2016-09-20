Sözcü: Türkiye ABD'ye "Gülen ikinci darbeye hazırlanıyor, tutuklayın" dedi

Sözcü gazetesi, Adalet Bakanlığı'ndan ABD makamlarına 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'in iadesi talebiyle gönderilen belgelerde, 'cemaatin ikinci darbeye hazırlandığı' iddiasının yer aldığını yazdı. Sözcünün haberinde, belgelerde "Gülen konuşmalarında bir taraftan darbeci askerlerin itirafçı olmamaları hususunda çağrı yapıp onları motive edici sözler söylerken diğer tarafından darbenin başarısız olmasına sevinen halka ahmaklar diyerek, darbenin tekrarlanabileceği sonucu çıkarılabilecek beyanlarda bulunmaktadır" dendiği belirtildi. Asuman Aranca imzalı haberde, "Gerek bu ifadelerinde gerekse gözaltına alınan darbecilerin beyanında darbenin tekrarlanması için Gülen'in bir hazırlık içerisinde olduğu açıktır. Gülen'in henüz deşifre olmamış bir kısım asker ve kamu görevlilerine talimat vermeye devam ettiği tespit edilmiştir. Yeni delillerin karartılmaya çalışılması, tanıkların ve FETÖ ile mücadele eden görevlilerin hayatlarına yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirilmesi kuvvetle muhtemel bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sözcü'de yayımlanan haber şöyle:

Bakanlık, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi amacıyla geçici olarak tutuklanması için ABD’ye gönderdiği yazıda 6 ayrı suçlamaya ilişkin delilleri dosyaya koydu. 6 şüphelinin itiraflarına yer verildi ve bu tespit yapıldı...

Darbe talimatını verdi

Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, elebaşı Gülen'in ABD'de geçici olarak tutuklanması için hazırlanarak ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen 15 sayfalık yazıda çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıda, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine yönelik Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın 10. Maddesi anımsatılarak, “Bu şahıs ülkemizde işlenen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren kişi olması nedeniyle tutuklanması için aranmaktadır” denildi.

Tutuklarken 'delil arayın'

Yazıda, “Lütfen bu aramaları iş bu geçici tutuklama talebine istinaden Gülen'in tutuklandığı esnada yapınız” denildi. 15 Temmuz günü TSK içerisindeki FETÖ'cü teröristlerin F-16 ve savaş helikopterleri ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Özel Harekat, Ankara Emniyeti, MİT, Türksat, Jandarma gibi kurumlara bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi ve, İstanbul'da da benzer eylemler yapıldığı anlatıldı.

Darbe girişimi sırasında 246 kişinin şehit olduğu, 3 bin vatandaşın yaralandığı, üst düzey bürokratlar ile kuvvet komutanlarının rehin alınarak kaçırıldığı, ses hızını aşan uçuşlar yapılarak sivil halkın baskı altına alınmaya çalışıldığı kaydedilen yazı şöyle devam etti: “Darbeci teröristler tarafından suikast amacıyla Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu otele baskın yapılmış, Cumhurbaşkanı sadece 15 dakika önce otelden ayrıldığı için suikast girişiminden kurtulmuştur. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla gelen Başbakan ve konvoyuna darbeciler tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, konvoyun yolu değiştirilerek başka bölgeye intikal etmesi sayesinde kurtulmuştur.”

Erdoğan'ı bulamadılar

Yazıda, Gülen'in TCK'daki “Nitelikli şekilde kasten öldürme, Cumhurbaşkanına suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurmak” ile suçlandığı ifade edildi, her bir suçlama için ayrı ayrı eylemlere yer verildi. Yazıda, aynı saatlerde Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulduğu, Marmaris'te ailesiyle beraber kaldığı otelin 30 FETÖ'cü terörist tarafından basıldığı, ancak Erdoğan'ın darbe teşebbüsünü öğrenir öğrenmez otelden ayrılması nedeniyle teröristlerin Erdoğan'ı bulamadıkları kaydedildi.

Adalet Bakanlığı yazısında, “Yurtta Sulh Konseyi” isimli cuntanın TRT'de zorla okuttuğu bildiriye değinildi ve bildiride anayasanın değiştirileceğinin, hükümetin görevden alındığının açıkça beyan edildiği, TBMM'nin savaş uçakları ile bombalandığı, hükümetin başı olan Başbakan'ın konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu detaylarıyla anlatıldı.

Mağdur durumundaki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 6 itirafçı şüphelinin ifadesine yer verilen yazıda, Gülen'e yönelik suçlamalara ilişkin deliller sıralandı.

Yazıda şöyle denildi:

“Bu geçici tutuklama talebi acildir. Zira Gülen Türkiye Cumhuriyeti'nce silahlı terör örgütü kabul edilen FETÖ'nün lideridir. Bu şahıs 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren kişidir. Gülen'in kendisine bağlı örgüt elemanlarını yeniden organize ederek Türkiye'de ikinci bir darbeye teşebbüs edeceği yönünde istihbari bilgiler mevcuttur. Bu husus FETÖ'ye ait www.herkul.org adlı internet sitesinde darbe teşebbüsü sonrasında Gülen'in yaptığı konuşmalardan da anlaşılmaktadır. Gülen konuşmalarında bir taraftan darbeci askerlerin itirafçı olmamaları hususunda çağrı yapıp onları motive edici sözler söylerken diğer tarafından darbenin başarısız olmasına sevinen halka ahmaklar diyerek, darbenin tekrarlanabileceği sonucu çıkarılabilecek beyanlarda bulunmaktadır.

Darbenin tekrarı için hazırlıktalar

Gerek bu ifadelerinde gerekse gözaltına alınan darbecilerin beyanında darbenin tekrarlanması için Gülen'in bir hazırlık içerisinde olduğu açıktır. Gülen'in henüz deşifre olmamış bir kısım asker ve kamu görevlilerine talimat vermeye devam ettiği tespit edilmiştir. Yeni delillerin karartılmaya çalışılması, tanıkların ve FETÖ ile mücadele eden görevlilerin hayatlarına yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirilmesi kuvvetle muhtemel bulunmaktadır.

Gülen, ABD'den Türkiye'ye iadesini akamete uğratmak amacıyla ülkemiz ile iade anlaşması olmayan ya da kendisini mülteci olarak kabul edebilecek ülke arayışında olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda ABD'de ikamet eden örgüt üyesi Ahmet Sait Yayla'nın Gülen'i Belçika'ya götürme arayışı içinde Belçika'ya gidip geldiği tespit edilmiştir.

Brezilya, Arjantin ve Kanada vurgusu

Yazıda, “Gülen'in Brezilya'ya gidebilmek amacıyla sığınma talebinde bulunduğu, Brezilya'dan da Arjantin'e kaçabilmek amacıyla hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler bulunmaktadır” tespiti yapıldı ve şu bilgilere yer verildi: “Gülen'in mali gücü ABD'den kaçmasına kolaylıkla yardımcı olabilecektir. Ayrıca 19 Temmuz tarihinde örgüt mensuplarının Kanada'da bir çiftlik evi aldıkları ve 21 Temmuz itibarıyla Gülen'in iltica talebine ilişkin hazırlıkların başlatıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeplerle şahsın geçici olarak tutuklanması aciliyet arz etmektedir” denildi.