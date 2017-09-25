Sözcü: Sen kaşındın Barzani!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün (25 Eylül 2017) yapılacak referanduma ilişkin olarak Sözcü gazetesi, "Sen kaşındın Barzani" manşetiyle çıktı. Haberde, "Peşmerge başı, başta Türkiye olmak üzere Irak ve İran'ın uyarılarına rağmen bugün oylamaya gidiyor. Ankara öfkeli. Küstah Barzani'ye operasyon yolda" ifadesine yer verildi.



Haberin devamında şunlar kaydedildi:

Peşmerge başı, başta Türkiye olmak üzere Irak ve İran'ın uyarılarına rağmen bugün oylanmaya gidiyor. Ankara öfkeli. küstah Barzani'ye operasyon yolda.

Dünyanın gözü Barzani'nin üzerindeydi. Herkes "Referandum iptal" açıklaması bekledi. Ancak Barzani, "dönüş yok" diyerek referandumdan geri adım atmadı. Bugün (25 Eylül 2017) sözde oylama var.

Gereken yapılacak

Küstah Barzani'nin "Referandumdan dönüş yok" açıklamasının ardından Irak Başbakanı El İbadi "Referandum sonuçlarını tanımayacağız. Irak'ın birliğini korumak için gerekli adımları atacağız" dedi. Türkiye ise atılacak adımları bekliyor.

Tozlu dumanlı mesaj

Silopi'de Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarında tatbikat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yedinci gününde şov yaptı. Irak sınırında manevra eğitimini sürdüren zırhlı araçlar ve tanklar belirlenen hedefleri 12'den vurdu.