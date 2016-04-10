CHP'li Gürsel Tekin: MKE Silah Fabrikası Müdürü, AKP'nin 'siyaset akademisi' toplantılarına katılıyormuş

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’ye ait milli piyade tüfeği çizimlerini ve milli üretim MP5’in projesini ABD’li bir firmaya satarken suçüstü yakalanan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi’nin AKP'nin 'Siyaset akademisi' toplantılarına katıldığını öne sürdü. “Casusu orada burada arayacağınıza, okulu belli. AKP okulundan mezun olmuş casus ortaya çıktı belgeleriyle” ifadelerini kullanan Tekin’in paylaştığı fotoğrafta Tanrıverdi, Fatih’in AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, 'siyaset akademisi'nde yaptığı konuşmayı izleyenler arasında yer alıyor.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberi şöyle:

"Türkiye’ye ait milli piyade tüfeği çizimlerini ABD’li bir firmaya satarken suç üstü yakalanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, AKP Siyaset Akademisi mezunu çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tanrıverdi’nin Nisan 2013’te, Kırıkkale AKP örgütü tarafından düzenlenen “Siyaset Akademisi” toplantılarına katıldığını belgeledi. Tekin’in paylaştığı fotoğrafta Tanrıverdi, İstanbul Fatih’in AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, siyaset akademisinde yaptığı konuşmayı izleyenler arasında yer alıyor.

13 Nisan 2013 tarihindeki program, AKP Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından, parti binasında gerçekleştirilmişti. İstanbul Fatih Belediye Başkanı Demir de, “AKP siyaset akademisine” katılanlara, “siyaset dersi” vermişti. Belediye Başkanı Demir, o derste “En büyük sosyal sermaye güvendir. Güvenin karşılığı ise bir hayattır, bir ömürdür” diye konuşmuştu.

"Gelenek haline getirdiler"

Tanrıverdi’nin AKP akademisinde yer almasıyla ilgili konuşan Tekin, “Hem rüşvetçi, hem casus. Nerede yetiştiği de belli oldu” dedi. Tekin şöyle konuştu: “Casusu orada burada arayacağınıza, okulu belli. AKP okulundan mezun olmuş casus ortaya çıktı belgeleriyle. Çok şaşırmadık. Çünkü artık bu gibi işleri bir siyasi gelenek haline getirdiler.” Hükümete yakın medyanın bu konulara hiç girmediğine de dikkat çeken Tekin, “Bakın ortaya çıktı… Hani bize, millilik, mane-viyat dersi verenler var ya onların bir ihanet ve casusluk işi içinde olduğu ortaya çıktı. Her şeyi görüp, yazan AKP medyasının da bunları hiç görmemesi ayrıca manidar” diye konuştu.

Para dolu bir çantayla suçüstü yakalanmıştı





Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ABD’de silah fabrikası bulunan Türk iş adamına MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satarken suçüstü yakalanmıştı. 18 milyon dolarlık milli piyade tüfeği MPT-76 projesinde, ilk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün prototipini denediği silahlardan ABD’nin yanı sıra Şili ve Azerbaycan da sipariş vermişti. Milli piyade tüfeğinin projeleri, MKE Kırıkkale Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi tarafından 300 bin dolar ve 200 bin liraya satılmak istendi. İstihbarat ve organize suçlar bürosuna bağlı ekipler tarafından para dolu çantayla kıskıvrak yakalanan Tanrıverdi’nin ilk ifadesinde “Ben bu olayda hatalıyım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım” dediği öğrenilmişti.