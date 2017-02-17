Sözcü ile dağıtılan Gırgır'ın kapatılma gerekçesinden: Karikatürü bizi zor durumda bırakmak için yayınladılar!

Son sayısında yayınladığı 'Musa' karikatürü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tepki gösterdiği mizah dergisi Gırgır kapatıldı. Sözcü gazetesini de bünyesinde bulunduran Estetik Yayıncılık tarafından yapılan açıklamada söz konusu karikatürle ilgili olarak "Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur" dendi. Gırgır, Sözcü ile birlikte ücretsiz dağıtılıyordu.

Dergi tarafından kapatılmadan önce yapılan açıklamada "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmeyen bu 'berbat' karikatür nedeniyle incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz" denmişti.

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. . Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. ‘